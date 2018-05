Studente ischitano vola dal primo piano: è giallo

Era nella sua casa per studenti fuori sede a Fisciano quando è volato giù dal balcone. È successo ad uno studente di 20 anni di Ischia vivo per miracolo. Non sono ancora chiare le circostanze che hanno portato al volo dello studente che ha riportato la frattura del setto nasale e la rottura di alcuni denti. Nessun trauma ad organi interni, come hanno potuto diagnosticare i medici del San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona.

Al momento in cui è stato trovato il giovane la situazione sembrava molto più grave. Lo ha trovato un passante che ha chiamato subito l'ambulanza. Era senza coscienza e con il viso diventato una maschera di sangue. Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 che l'hanno immediatamente portato in ospedale dove è stato accertato che non avesse subito dei danni agli organi interni. Resterà comunque in osservazione per 48 ore al termine delle quali potrà tornare ad Ischia.