Striscione per il Papa a Portici: «Francé ti vogliamo bene»

Arriva da Portici la risposta agli striscioni apparsi a Roma contro Papa Francesco che gli rimproveravano la sua “indulgenza” nei confronti dei migranti. All'esterno della chiesa del Sacro Cuore di Gesù campeggia un altro striscione con la scritta “Francé noi ti vogliamo bene e preghiamo per te. La comunità del Sacro Cuore di Portici». Sullo sfondo l'immagine del pontefice mentre si prende cura dei migranti. Un messaggio chiaro che arriva dal napoletano e contrasta fortemente con i messaggi anonimi apparsi nella capitale per qualche ora e poi rimossi dopo poco. L'iniziativa è stata voluta dai fedeli della parrocchia del posto e a commentarlo con semplicità è il parroco don Giorgio Pisano.

«L'iniziativa nasce dal cuore della gente dispiaciuta per aver sentito che ci sono contrasti all'interno della chiesa cattolica, contrasti che tanti non condividono: ci sono modi e modi per manifestare una differenza di idee ma fare boicottaggio, denigrare, schernire non è azione umana né cristiana. Tra di noi si è parlato di ciò che è accaduto a Roma e le persone, essendo dispiaciute, hanno proposto di manifestare in maniera visibile la loro partecipazione alla sofferenza del Papa». Non a caso la scelta dell'immagine nella quale Francesco lava i piedi ai migranti, chiaro simbolo di carità cristiana a fronte delle contestazioni di queste ore.