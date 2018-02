Striscione con manette sotto al palazzo di Rampa Nunziante

Ancora uno striscione nei pressi della palazzina crollata a Rampa Nunziante a Torre Annunziata. Stavolta, però, il messaggio è ancora più chiaro. La foto di un paio di mani ammanettate con accanto la scritta: “Torre Annunziata merita giustizia. 7.7.2017”. Un riferimento chiaro alle indagini in corso ed alla sete di giustizia degli autori a diversi mesi dall'inizio dell'indagine della procura di Torre Annunziata.

I magistrati oplontini sono ancora in attesa delle conclusioni del perito nominato, Nicola Augenti, da cui potrebbero scaturire eventuali responsabilità sul crollo. Intanto non scema l'attenzione sul caso in città e ad ogni mese che passa cresce il malcontento di amici e familiari delle vittime. Dedicata anche una canzone alle vittime dal figlio del musicista scomparso Elia Rosa, Jacopo insieme a Domenico De Vivo.