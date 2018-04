I tifosi della Roma espongono uno striscione per DDS, l'omicida di Ciro Esposito

Stadio Anfield Road di Liverpool, martedì sera. I tifosi della Roma in trasferta per la gara di Champions League (poi finita 5-2 per gli inglesi) espongono uno striscione inizialmente passato inosservato. 'DDS con noi' fa riferimento invece a Daniele De Santis, l'ultrà romanista legato ad ambienti neofascisti che il 3 maggio 2014 sparò a Ciro Esposito, tifoso napoletano arrivato nella Capitale per la finale di Coppa Italia. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza dello stadio di Liverpool sono al vaglio della Digos. Nel 2014 Ciro morì 53 giorni dopo la finale di Coppa Italia. De Santis è stato condannato a 16 anni di carcere in appello. La pena in primo grado era di 26 anni, la riduzione in appello fece molto discutere.



CIRO VIVE - Lo striscione è stato esposto mentre all'esterno dello stadio alcuni romanisti ingaggiavano una rissa con tifosi del Liverpool. Un tifoso irlandese, Sean Cox, rischia la vita ed è in coma dopo essere stato massacrato a colpi di cinghia da due romanisti in trasferta, già fermati dalla polizia inglese. Sugli scontri e sullo striscione è chiara la posizione dell'associazione 'Ciro Vive', dedicata a Ciro Esposito. "Ancora una vittima inerme in fin di vita per una partita di calcio: fermatevi! L'associazione esprime solidarietà alla famiglia dell'innocente tifoso Sean Cox e si augura che l'AS Roma e i veri tifosi della squadra capitolina (non quelli che hanno espresso solidarietà a Daniele De Santis, l'assassino di Ciro), prendano in modo netto le distanze da chi utilizza la violenza per affermare la propria presunta superiorità sui tifosi delle squadre avversarie", scrive l'Associazione sui propri account social.