Fuorigrotta, sequestrati veicoli di proprietà dei poliziotti: circolavano senza assicurazione

Veicoli privati dei poliziotti senza assicurazione: un servizio andato in onda ieri durante Striscia la Notizia ha evidenziato la paradossale situazione nel quartiere Fuorigrotta. All'esterno del commissariato di Polizia, a due passi dallo stadio e da viale Augusto, l'inviato di Striscia Luca Abete scopre diversi scooter e un'automobile che risultano senza copertura assicurativa. Abete poi appura che i veicoli, lasciati a pochi metri dall'ingresso del commissariato, appartengono ai poliziotti (non sono mezzi di servizio ma privati). E così parte la segnalazione alla Polizia Municipale, mentre un poliziotto tenta di scappare nonostante l'alt intimato dalla municipale. Il servizio termina con il sequestro e la contravvenzione dei mezzi non assicurati, che vengono poi portati nei depositi della Municipale. "Una situazione incredibile", spiega il comandante dell'Unità Radiomobile della Polizia Locale, Ciro Colimoro.

