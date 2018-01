"La vecchina sta morendo in corsia": a Striscia la notizia il caos del Cardarelli

Durante la puntata del 22 gennaio Striscia la Notizia, su Canale 5, ha mostrato un servizio in cui l'inviato Luca Abete ha documentato l'emergenza barelle nel maggiore ospedale napoletano, il Cardarelli. In corsia oltre sessanta persone, tra queste alcune denunciano di aver dovuto portare la coperta da casa, altre sono in codice rosso e, ciononostante, da oltre tre giorni su barelle in corsia. "Qui gli infermieri e i dottori fanno i miracoli", spiega una donna, "noi non ce l'abbiamo con loro, ma con chi riduce i posti letto".



Al quarto piano le telecamere mostrano una situazione deprimente. Sono decine le persone ricoverate sulle barelle in corsia. Una vecchina, in evidente difficoltà, è lì da tempo. "Le hanno dato anche l'estrema unzione", spiega una signora. "Sta morendo in corsia".