Liquidi derivati dalla zincatura sversati nelle fogne, sequestrata azienda a Striano

I Carabinieri della Stazione di Striano hanno sottoposto a sequestro preventivo una azienda di via Foce, di proprietà di un 45enne del luogo, in esecuzione a un decreto emesso dal GIP di Torre Annunziata per gravi violazioni alla normativa in materia di tutela ambientale accertate in collaborazione con l’ARPAC e l’ASL NA3 Sud.

L’azienda, operante nella zincatura di pezzi metallici e con alle dipendenze 8 operai, ha un valore stimato in circa centomila euro.

Nel corso di controlli a tutela degli stessi addetti i militari dell’arma hanno accertato che i fumi sprigionati dalle lavorazioni venivano emessi direttamente in atmosfera senza alcun filtraggio e che i liquidi derivanti dalle operazioni di zincatura venivano scaricati direttamente nelle fogne, anche in questo caso senza essere sottoposti ad alcun filtraggio