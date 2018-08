Stretta sui parcheggiatori abusivi: l'operazione

Due notti di controlli per i carabinieri del Nucleo operativo di Bagnoli a Bagnoli e Fuorigrotta. Obiettivo i parcheggiatori abusivi. I militari hanno eseguito i controlli per allontanare gli abusivi in diverse aree sia di Fuorigrotta, piazzale Tecchio, via Giuglio Cesare, via Diocleziano e viale Kennedy, che di Bagnoli, via Leonardi Cattolica, via Nisida, discesca Coroglio, via Coroglio e piazzetta Bagnoli.

Ad un 50enne del posto è stato notificato il divieto di accedere per due mesi nell’area tra via Nisida, discesa Coroglio, via Leonardi Cattolica e via Coroglio. Altre sette persone sono state beccate di età compresa tra i 27 ed i 55 anni. Già segnalati e trovati ancora a fare i parcheggiatori abusivi altre tre persone tra cui un 45enne di via Zafagna che è stato sanzionato quattro volte in una settimana.