Arnesi da scasso in auto: quattro denunciati

Erano pronti a mettere a segno qualche colpo. Quattro in tutto, divisi in due macchine zeppe di arnesi per lo scasso. Sono stati fermati e denunciati dai carabinieri quattro cittadini stranieri a Vico Equense. I militari della compagnia di Sorrento li hanno notati a bordo di due auto con targhe straniere.

Polacche per la precisione mentre loro in tre erano di origini georgiane ed uno di origine ceca. Tutti senza fissa dimora, giravano a bordo di una Lancia Lybra e di una Fiat Punto. Quando i militari hanno deciso di fermarli, hanno trovato all'interno delle vetture una serie di arnesi utili per lo scasso. Per il loro possesso ingiustificato sono stati tutti denunciati.