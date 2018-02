A Napoli trecento stranieri diventano cittadini italiani: domani il 'benvenuto' in Comune

Lunedì 19 febbraio alle ore 17 presso la Sala della Giunta di Palazzo San Giacomo si svolgerà la 'Giornata di benvenuto ai nuovi cittadini italiani'. Nel 2017, presso gli uffici anagrafici del Comune di Napoli, circa trecento stranieri - che sono stati invitati a partecipare a Palazzo san Giacomo - hanno acquisito la cittadinanza italiana per naturalizzazione, jure sanguinis e in quanto nati in Italia e residenti sul territorio fino alla maggiore età.

Con i nuovi cittadini saranno presenti l'Assessore alla Trasparenza del Comune di Napoli, Alessandra Sardu, e il dirigente del Servizio Anagrafe, Luigi Loffredo, che interverranno sul tema 'I diritti acquisiti con la cittadinanza'. L'evento è organizzato dall'Assessorato alla Trasparenza in collaborazione con il Servizio Anagrafe e il CEICC del Comune di Napoli. Il Sindaco de Magistris passerà per salutare i nuovi cittadini.