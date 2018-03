Strage Latina, benedizione in segreto per la salma di Luigi Capasso/VIDEO

Nessuna processione, nessuna omelia, nemmeno la Chiesa. Solo una benedizione alla salma e un saluto dei familiari più stretti nel silenzio del cimitero di Poggioreale per Luigi Capasso, il carabiniere napoletano di 44 anni che si è tolto la vita due giorni fa dopo aver ferito gravemente la moglie e ucciso le due figlie. Il funerale non si è tenuto.

Una decisione presa dalla famiglia, probabilmente per evitare il clamore mediatico. Le voci si sono rincorse nel primo pomeriggio.

L'esequie erano previste a Secondigliano, quartiere di origine del militare. Poi, la scelta di cancellarle e di svolgere tutto rapidamente nella sala deposito salme dell'obitario del cimitero. Solo una benedizione appunto. I familiari sono andati via in fretta prima dell'arrivo dei cronisti, lasciando la bara lì, dove resterà in attesa della decisione sulla cremazione. Sul feretro, solo una corona di fiori e una scritta “La sua famiglia”. Dopo la tragedia di mercoledì, con due giovanissime vittime e una donna gravemente ferita, Luigi Capasso è andato via così, senza clamori, nel silenzio di un cimitero.