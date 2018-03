Strage di Latina, ecco perché i Carabinieri non entravano nell'appartamento (VIDEO)

Permangono alcuni dubbi, sollevati dalla trasmissione Rai 'Chi l'ha visto', sulla condotta del nucleo speciale G.I.S durante la trattativa con il carabiniere Luigi Capasso in quel tragico 28 febbraio, quando il napoletano compie quella che sarebbe passata sui giornali come la 'strage di Latina'. Perché i carabinieri entrano in azione così tardi? A spiegare la dinamica è il Procuratore di Latina, Andrea De Gasperis: "I GIS sono arrivati da Livorno alle 11:30, in elicottero, con grande tempestività. Ma non si può pensare di sfondare un appartamento, entrare dentro e iniziare a sparare come in un saloon del far west. Avevano il dovere di salvare anche la vita di chi ha compiuto la strage".