Strage di Latina: Luigi Capasso tradiva la moglie

Aveva una vera e propria doppia vita il carabiniere Luigi Capasso che ha sparato ad Antonietta Gargiulo ed ucciso le sue figlie prima di suicidarsi a Cisterna di Latina. Era da tempo diventato violento ed aveva avuto diverse relazioni extraconiugali. A testimoniarlo sono stati gli amici del carabiniere a “Quarto Grado”, che hanno raccontato alcuni dettagli riguardo la relazione tra i due.

La donna aveva più volte perdonato l'uomo anche quando lo aveva scoperto la figlia maggiore. L'unica cosa che però la Gargiulo non ha voluto perdonare sono state le violenze che stavano aumentando anche davanti alle figlie. La stessa Antonietta aveva confessato ad un'amica che non riusciva più a sopportarlo anche se l'aveva sempre difeso anche dopo l'allontanamento dall'Arma per cinque anni.