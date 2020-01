Strage di gatti a Torre del Greco, quattro morti e otto dispersi

Una strage di gatti si è verificata a Torre del Greco: sono otto i felini che mancano all'appello in una colonia gestita da una tutrice in via Lamaria. Quattro i corpi trovati senza vita. La notizia è riportata dal Mattino. La tutrice ha allertato i carabinieri dopo aver visto i cadaveri. Gli operatori Asl allertati dai militari hanno trasportato le carcasse all'Istituto Zooprofilattico, dove si procederà all'autopsia per scoprire le cause del decesso.

Grande amarezza tra i residenti per la scomparsa di Cecatone, gatto orbo molto noto in zona, mascotte della colonia. Due corpi sono stati trovati in un garage, con schiuma alla bocca. Si ipotizza l'avvelenamento.