Strage bus, sentenza: assolto l'amministratore di autostrade

"Vergogna, assassini, venduti". E' stata accolta con una serie di insulti pesanti rivolti ai giudici la sentenza del processo di primo grado per l'incidente del bus sul viadotto Acqualonga della A16, avvenuto il 28 luglio 2013, nel quale morirono 40 persone. L'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato assolto. La condanna di alcuni dirigenti di Aspi non è bastata per placare gli animi dei parenti delle vittime, delusi per la sentenza. L'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia era stato accusato (la richiesta era di 10 anni di reclusione) assieme ad altri undici dirigenti e funzionari di omicidio colposo plurimo e disastro colposo.

STRAGE

Il bus era precipitato da un viadotto dell'autostrada A16 Napoli-Bari nella zona di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino e, dopo un volo 25-30 metri, si era schiantato in una scarpata. Tante le vittime di Pozzuoli nell'incidente.