Capodanno 2019 a Napoli: il dispositivo di traffico per i festeggiamenti in città

Il Comune di Napoli ha istituito un particolare dispositivo di traffico per consentire lo svolgimento delle manifestazioni per il Capodanno a Napoli in Piazza del Plebiscito e sul Lungomare.

Dalle ore 17.00 del 31 dicembre 2018 e fino a cessate esigenze del 1° gennaio 2019 sarà istituito il divieto di transito veicolare, eccetto i veicoli di emergenza, di soccorso e delle Forze dell’Ordine:

- nelle carreggiate di Piazza del Plebiscito antistanti la Prefettura e il Commiliter;

- in via Vittorio Emanuele III e via S. Carlo, dall’intersezione del ramo per la svolta a sinistra proveniente da piazza Municipio a quella di piazza Trieste e Trento;

- in via Solitaria, piazzetta Salazar, Rampe Paggeria;

- in via Cesario Console;

- in piazza Santa Maria Degli Angeli, via G. Serra, piazza Carolina, via Monte di Dio, via Chiaia;

- in via Ammiraglio Ferdinando Acton nel tratto compreso tra l'ingresso/uscita della Galleria della Vittoria e via Nazario Sauro;

- in via Santa Lucia nel tratto che da via Chiatamone adduce a via Partenope;

- in via Alessandro Dumas padre;

- in via Orsini nel tratto che adduce a via Partenope;

- in Borgo Marinari;

- in via Nazario Sauro dalla confluenza con via Lucilio;

- in via Nardones dalla confluenza con piazza Trieste e Trento.

Saranno sospesi, inoltre, i parcheggi taxi in via San Carlo, via Santa Lucia alla confluenza con via Partenope e in piazza Carolina., e la pista e i percorsi ciclabili nei tratti interessati dalle manifestazioni.

Sarà istituito, inoltre, l'obbligo dei veicoli circolanti in via De Cesare di svoltare a sinistra all'intersezione di via Toledo; il senso unico di circolazione in via Toledo dall'intersezione di via De Cesare a quella di via Santa Brigida; l'obbligo dei veicoli circolanti in piazza Carolina di svoltare a sinistra all'intersezione di via Chiaia; il divieto di sosta con rimozione coatta in via Cesario Console, da piazza Plebiscito e fino a via Santa Lucia.