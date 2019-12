Ischia, sprofonda la strada a Forio: coinvolto un automezzo

A seguito delle violente mareggiate che hanno interessato l'isola di Ischia nei giorni scorsi, la struttura del lungomare che da Forio porta a Citara è stata interessata da uno sprofondamento della sede stradale con il coinvolgimento di un automezzo.

Il tutto fortunatamente non ha provocato danni a persone.

Per questo motivo, al fine di agevolare i primi interventi di messa in sicurezza dell'area - come riferisce l'associazione di protezione civile Forio CB Volontariato - è stato disposto il divieto di transito a veicoli e pedoni tra gli "Scogli innammorati" e via degli Agrumi.