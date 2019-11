Arenella, sprofonda la strada per il maltempo

Il maltempo fa ancora danni in città. Una voragine di notevoli dimensioni si è aperta nel pomeriggio di martedì all'Arenella, in vico Molo alle Due Porte.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale, alcune autorità comunali, i tecnici di Abc. Sgomberate delle palazzine nella zona ed evacuate alcune famiglie.