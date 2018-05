Una strada per Sacco e Vanzetti, italiani giustiziati in America

Napoli dedica una strada a Ferdinando Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, i due italiani giustiziati con la sedie elettrica nel 1927 negli Stati Uniti per un omicidio che, invece, non avevano commesso. Sacco e Vanzetti erano due anarchici e furono riabilitati solo nel 1977. La strada a loro dedicata si trova nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. La targa è stata scoperta alla presenza del sindaco Luigi de Magistris, che successivamente si è recato nella sede dell'Università Federico II per il conferimento delle stelle al merito del lavoro. Sono state conferite le onorificenze a 69 nuovi “Maestri del Lavoro” campani.