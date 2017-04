Strada di Castellammare dedicata a Catello Mari

Una strada nel rione Moscarella di Castellammare di Stabia dedicata ad un giovane sportivo scomparso nel 2006. L'amministrazione comunale stabiese ha intitolato una strada a Catello Mari, il calciatore della Cavese scomparso prematuramente a seguito di un incidente stradale proprio all'altezza del casello autostradale di Castellammare mentre rientrava a casa dopo la festa per la promozione in serie C1. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Antonio Pannullo e l'assessore Giulia D'Auria, insieme alle autorità militari e civili.

«Un piccolo gesto per mantenere viva la memoria. Abbiamo accettato subito la richiesta che ci era venuta dalla famiglia Mari e da oggi Castellammare ha una strada intitolata alla memoria di uno sportivo amato da tutti e che è riuscito nell’intento di unire due tifoserie appassionate come quella stabiese e quella metelliana». Questo il commento del primo cittadino Pannullo a cui ha fatto eco l'assessore D'Auria. «Oggi ricordiamo uno straordinario ragazzo che metteva passione e determinazione in tutto quello che faceva. Era giusto e doveroso da parte dell’Amministrazione intitolare una strada al giovane calciatore stabiese prematuramente scomparso. Un modo per preservarne la memoria e trasmetterlo alle generazioni future» ha commentato l'assessore.