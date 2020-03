Stop alle partenze dal Nord verso la Campania: De Luca scrive a Conte

Dopo le polemiche e il parziale blocco della settimana scorsa, la situazione dei rientri dal Nord verso il Sud è leggermente cambiata. Questa mattina pochi passeggeri sono saliti sul treno Frecciarossa Milano-Napoli delle 9.48. La stazione di Porta Garibaldi a Milano era quasi deserta: un'immagine completamente diversa da quelle che le settimane passate circolarono sui social con persone accalcate nei corridoi dei treni ed una fiumana di persone in corsa verso i binari.

Nessun esodo di massa, quindi, ma comunque qualche rientro si è registrato. Intanto da domani entreranno in vigore le nuove, stringenti, direttive del Governo nazionale con la chiusura di alcuni uffici pubblici, studi professionali e cantieri. Sul tema rientri il Presidente Vincenzo De Luca ha avuto un colloquio con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sollecitando l'adozione di misure drastiche per bloccare il prevedibile flusso di cittadini di ritorno al Sud e in Campania per la chiusura di attività produttive. Il premier Conte ha rassicurato De Luca: il Governo sta affrontando questa problematica per le decisioni di merito.