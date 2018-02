Stop metro, Vallini dell'USB contro il sindaco: "Il trasporto pubblico è al collasso"

La linea 1 della metropolitana si ferma nella tratta Dante - Garibaldi e immediate arrivano le considerazioni dell'Unione Sindacale di Base sul trasporto pubblico cittadino. In un post su Facebook, Adolfo Vallini, esponente dell'USB fa il punto della situazione, evidenziando non solo il disservizio sulla linea 1 ma anche che il servizio autobus è ridotto all'osso.

"Il trasporto pubblico a Napoli è al collasso", scrive Vallini e aggiunge: "ai lavoratori di Anm non vengono corrisposte le indennità previste dal CCNL, non viene corrisposto lo straordinario, il TFR, i buoni pasto".

L'attacco diretto è al primo cittadino Luigi de Magistris: "il sindaco di Napoli, a capo della sua amministrazione ribelle, che fa?", scrive ancora Vallini. "Continua a raccontare ai napoletani e agli utenti inferociti per le lunghe attese alle fermate e nelle stazioni che la responsabilità di tutta questa Odissea è dei lavoratori ANM. Una bugia che arma la mano dei cittadini utenti facendo esplodere la rabbia verso chi lavora su treni e autobus fatiscenti, tenuti insieme con nastro adesivo e filo di ferro".

"I dipendenti dell'ANM e quelli dell'indotto pagano per l'irresponsabilità di chi avrebbe dovuto esercitare il potere di indirizzo e controllo sull'azienda di trasporti", prosegue l'esponente sindacale, " e non lo ha fatto, l'amministrazione comunale dovrebbe chiedere scusa ai cittadini e ai lavoratori di ANM, piuttosto che continuare a raccontare bugie come quella in cui sarebbe previsto l'arrivo a breve di nuovi treni, l'erogazione del servizio h24 oppure dell'apertura imminente della linea 6".

"La Napoli indipendente", conclude Adolfo Vallini, " può esistere solo nell'immaginario di un folle, di un anarchico col cappello in mano!