"Stop Biocidio": comitati in protesta a Santa Lucia

La rete Stop Biocidio è tornata in piazza, a Napoli, davanti alla sede della Regione Campania, a Santa Lucia. I comitati ambientalisti chiedono che per le imprese che inquinano venga imposto il lockdown, come quello utilizzato per la pandemia. "Chiediamo anche - ha spiegato Raniero Madonna, uno dei portavoce della manifestazione - che per gli imprenditori che non tutelano l'ambiente non ci siano fondi pubblici e che le risorse stanziate per la ripresa vengano investite sull'economia green. Terra dei fuochi miete più vittime del Covid e lo fa da un sacco di tempo. Per questo motivo, il tema va affrontato con la stessa determinazione usata per l'emergenza sanitaria".

