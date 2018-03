Manifestanti irrompono nella Sma con sacchi di rifiuti: scontro con i dipendenti

Tornano a colpire gli esponenti della Rete Stop Biocidio. La settimana scorsa, a Pozzuoli, fu il presidente della Regione Vincenzo De Luca a essere destinatario di sacchi di immondizia lanciati in segno di protesta per il quadro che sta emergendo dalle indagini sullo smaltimento dei rifiuti in Campania

Questa volta, i manifestanti hanno fatto irruzione nella Sma, la partecipata regionale che controlla lo smaltimento dei fanghi, al centro di inchieste sia della magistratura che giornalistiche. Nella sede dell'azienda, al Centro direzionale, i ragazzi della Rete hanno portato i soliti sacchetti con sopra i volti di politici locali, come De Luca, Passariello, Iacolare, coinvolti a vario titolo dallo scandalo.

I dipendenti hanno provato ad allontanare i manifestanti, che hanno specificato come la loro dimostrazione non fosse contro i lavoratori, ma contro i dirigenti politici. Nel giro di pochi minuti, però, la situazione è degenerata e i dipendenti Sma sono ricorsi anche a spintoni e calci per allontanare chi protestata. Strattonati anche i giornalisti presenti a cui, da un certo punto in avanti, è stato impedito di riprendere immagini di uanti stava accadendo.