“Stop Biocidio” occupa la sede della Novartis

Oggi gli attivisti della Rete Stop Biocidio hanno occupato simbolicamente l'ingresso della sede campana della Novartis, a Torre Annunziata. La grande multinazionale farmaceutica nota per aver messo a punto recentemente un farmaco sperimentale per la leucemia, efficace soprattutto sui malati più giovani. Il costo è del valore di 400mila euro e questo ha scatenato le proteste degli attivisti napoletani.

«Un vero e proprio farmaco per ricchi. Per questo oggi siamo qui, insieme alle mamme che lottano per avere giustizia dopo aver visto i propri figli morire di cancro, per dire che, soprattutto nella regione delle neoplasie indotte dall'inquinamento, pensare che ci voglia mezzo milione di euro per curarsi è una cosa indegna. Le case farmaceutiche e i loro profitti sono meno importanti della nostra sopravvivenza» questo il commento di Enzo Tosti attivista della rete.

Gli attivisti, circa una trenita, hanno esposto alcuni striscioni all'ingresso della sede della Novartis con su scritto : «Le nostre vite valgono più dei vostri soldi». I manifestanti hanno accesso delle torce fumogene e fatto delle scritte sui muri esterni alla sede della multinazionale farmaceutica coprendo inoltre l'insegna principale con la scritta "Assassini".