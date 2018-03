"Jatevenne!": il corteo 'Stop Biocidio' diretto verso la sede della Regione

Migliaia di persone in marcia, in queste ore, per protestare contro "chi ha inquinato la nostra regione": gli attivisti del comitato Stop Biocidio, ma anche politici, cittadini, artisti, agricoltori. Tutti nel corteo che è partito da piazza Mancini e arriverà a Palazzo Santa Lucia per recapitare un messaggio molto chiaro, esposto sullo striscione che apre il corteo: "Jatevenne", andatevene. Il comitato, attivo da diversi anni, denuncia le collusioni tra politica e camorra nella gestione dei rifiuti, emerse anche dalle recenti inchieste sull'illecito smaltimento di rifiuti in regione Campania. In settimana esponenti del comitato sono stati in redazione per spiegare le ragioni del corteo. Di seguito l'intervista.

IL COMITATO SPIEGA LE RAGIONI DEL CORTEO