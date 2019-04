Domani stop alle auto e moto: partono le domeniche ecologiche

Domenica 28 aprile è la prima domenica ecologica delle tre che interesserà i mesi di aprile – maggio e giugno, le altre sono il 12 maggio e il 9 giugno. In queste giornate, i cittadini potranno riscoprire il piacere di vivere la città senza auto e senza moto con le Domeniche Ecologiche. Per queste giornate è previsto il blocco della circolazione dei veicoli dalle 9,30 alle 13.00 limitatamente alla parte del territorio comunale indicata nella delibera n. 292 del 2015, consultabile sul sito del comune di Napoli.

Le parole di Del Giudice

“Le Domeniche ecologiche oltre a rappresentare uno strumento utile per migliorare la qualità dell'aria - dichiara l'Assessore all'Ambiente Del Giudice - sono un'occasione per vivere una giornata ecologica in città riappropriandosi dei suoi spazi urbani. Inoltre, vi invito Domenica mattina a percorrere corso Umberto, oppure via Foria oppure via Cilea o corso Vittorio Emanuele, alcune delle strade interessate dal divieto, ed ascoltare il piacevole suono della città senza i rumori del traffico”.

I veicoli ammessi

Potranno circolare solo i veicoli elettrici ad emissione nulla e i veicoli in deroga al divieto come i veicoli delle Forze dell'Ordine o gli autoveicoli che trasportano diversamente abili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, comunque tutte le deroghe sono reperibili sul sito del comune di Napoli. In forma sperimentale, è stato attivato il il nuovo servizio di taxi collettivo per il collegamento Aeroporto di Capodichino – Stazione Centrale – Molo Beverello e viceversa. Il nuovo servizio prevede il collegamento tra i tre hub cittadini: l'Aeroporto di Capodichino, la Stazione Centrale e la Stazione Marittima/Molo Beverello. Per consentire un facile riconoscimento, i taxi di turno che effettuano questo specifico servizio, esporranno sul parabrezza anteriore una tabella con su scritto TAXI Collettivo con il logo del Comune di Napoli, l'indicazione del percorso e l'importo della tariffa a persona.

Il costo per il singolo passeggero è pari a € 6 (sei euro) comprensivo di bagagli. I tassisti che intendono effettuare il trasporto cumulativo non avvieranno il tassametro e applicheranno la tariffa di € 6,00 (sei) a passeggero per ogni singolo percorso di andata o di ritorno, indipendentemente dalle fermate intermedie. Prima della partenza, i tassisti dovranno rilasciare, a ciascun utente, una ricevuta. La partenza dovrà avvenire dopo 15 minuti dall'arrivo dei primi 3 passeggeri.