Gargano (Sapna): "Stir pieni, da due anni non riusciamo a svuotarli"

Gabriele Gargano, amministratore unico di Sapna - società della Città Metropolitana che gestisce gli Stir, ha rivelato che in questo momento "gli Stir sono pieni e non c'è spazio per ulteriore stoccaggio". Secondo Gargano un po' di sollievo arriverà dai treni che questa settimana partiranno per la Danimarca carichi di rifiuti e da una nave in arrivo il 15 gennaio e poi diretta in Spagna e in Portogallo.

"Da due anni non riusciamo a svuotare gli Stir, e il problema riguarda Napoli in particolare, il boom del turismo ha inciso: 150 tonnellate di rifiuti in più ogni giorno". Tra le ipotesi a cui si lavora per velocizzare lo smaltimento ci sarebbe anche quella di dedicare uno Stir solo ai rifiuti napoletani.