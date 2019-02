Doppia stesa nel cuore di Napoli: malore per un uomo dallo spavento

Due nuovi raid a colpi di pistola sono stati portati a termine la scorsa notte nel cuore della città. Un uomo ha accusato un malore dallo spavento ed è sta condotto in ospedale.

Raid a Santa Chiara

La doppia stesa avviene a pochi giorni da un altro episodio del tutto simile. Stavolta è stata presa di mira, poco prima delle 4, l'abitazione di un pregiudicato agli arresti domiciliari in via Francesco Saverio Gargiulo (nei pressi di Santa Chiara). Sul posto i carabinieri hanno trovato due proiettili conficcati nel portone della casa, mentre sul selciato 12 bossoli di pistola calibro 9.

L'uomo, di 62 anni, è stato portato in ospedale: cardiopatico, ha accusato un malore dallo spavento.

Colpi in aria ai Decumani

Un altro episodio aveva avuto luogo intorno a mezzanotte in vico Santi Filippo e Giacomo (zona Decumani), dove è intervenuta la polizia. Gli agenti hanno trovato tre bossoli calibro 9x21 che - data l'assenza di punti di impatto - si presume siano stati esplosi in aria. Anche in questo caso, in zona, risiede un noto pregiudicato.