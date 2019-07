Stese alla Sanità e ai Quartieri Spagnoli: notte di terrore nel cuore della città

Due sparatorie nella notte in due quartieri diversi del centro di Napoli. La prima stesa si è verificata in vico Lammatari, nel rione Sanità, nei pressi delle abitazioni di pregiudicati. Intorno alle 4 del mattino sui Gradini San Nicola da Tolentino, ai Quartieri Spagnoli, sono stati, invece, cinque i colpi di arma da fuoco esplosi in aria da ignoti.

Segnalate stese anche a corso Garibaldi, in via Speranzella e in via Antonio Villari.