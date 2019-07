Il Comitato per l'ordine e la sicurezza in città ha discusso del ritorno delle stese a Napoli. Il Rione Sanità è stato nuovamente teatro di spari in strada, che sono stati denunciati anche nei Quartieri spagnoli. Il sindaco Luigi de Magistris, al termine della riunione, ha informato che insieme al prefetto e al questore è stato deciso un aumento dei controlli nelle zone ritenute più sensibili al fenomeno criminale.