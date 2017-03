Quartieri Spagnoli, blitz anti "stese": sequestrate cinque pistole

Blitz contro le “stese” ai Quartieri Spagnoli dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli centro. Nelle ultime 48 ore sono state sottratte alla malavita cinque pistole. Una di queste era nascosta nel letto di un 17enne, già noto alle forze dell'ordine.

Sempre ai Quartieri Spagnoli, in via Concezione a Montecalvario, durante la notte i carabinieri hanno scovato e sequestrato nel sottosella di uno scooter senza targa una semiautomatica completa di caricatore e cartucce e un paio di guanti in lattice.

Rinvenute le altre armi, sempre ai Quartieri Spagnoli, nelle scale di un condominio e nella feritoia di un muro perimetrale chiusa da una pietra.