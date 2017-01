Allarme "stese" a Napoli: "Sono azioni di guerriglia urbana"

Il presidente della Corte di Appello di Napoli Giuseppe De Carolis leggerà domani una relazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, nella quale punterà l'indice contro le stese, ormai diffuse in tanti quartieri della città, definendone la reale natura: "Le stese, vere e proprie azioni di guerriglia urbana da parte di giovani che passano tra i vicoli del centro di Napoli sparando all'impazzata e a casaccio con scopi puramente intimidatori per affermare il proprio dominio sul territorio".