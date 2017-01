“Stesa” a Torre Annunziata: esplosi sei colpi di pistola

Nonostante i continui arresti, resta in continua evoluzione la situazione della criminalità a Torre Annunziata. Il risultato, in questi casi, è sempre lo stesso: atti intimidatori contro i rivali nella gestione degli affari criminali della città. Come è successo stamattina a via Stamperia dove sono stati esplosi sei colpi d'arma da fuoco contro il portone di un palazzo. Gli spari sono stati sentiti da tutti gli abitanti del quartiere del centro storico oplontino che hanno avvisato immediatamente le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato di corso Umberto I diretti da Vincenzo Gioia e dal suo vice Elvira Arlì.

Hanno effettuato i rilievi del caso e stanno indagando in tutte le direzioni. Nel palazzo colpito dalla “stesa” vive anche la figlia di un uomo vicino al clan Gionta ed è lei la prima ad essere presa in considerazione dagli investigatori come possibile obiettivo del raid. Sul piatto potrebbe esserci più in generale la riorganizzazione delle piazze di spaccio di droga cittadine, più volte messe in ginocchio dagli arresti e dalle condanne degli ultimi anni.