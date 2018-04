Boati nella notte ad Afragola, stesa in via Leopardi

Una stesa è avvenuta la scorsa notte ad Afragola. A riportare il fatto è la pagina social "Assemediano".

Sono sette i colpi di pistola esplosi contro il portone d 'ingresso di uno stabile, in via Leopardi all'altezza di via Amendola.

Sul posto, stamane, si sono recati gli uomini della scientifica del Commissariato di Afragola per i effettuare i rilievi del caso e dare inizio alle indagini.

Non è chiaro chi fosse l'obiettivo di quella che pare a tutti gli effetti un'intimidazione di stampo camorristico.