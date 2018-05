Raffica di spari nella notte in via Nicola Galdo a pochi passi da via Cesare Rossarol. Ad esplodere i colpi di arma da fuoco in aria, una persona giunta in sella ad uno scooter sul posto.

Non si registrano danni a persone o a cose. Trovati sull'asfalto tre bossoli di arma da fuoco. Indagini in corso per risalire ai colpevoli della stesa.