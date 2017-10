Quartieri Spagnoli, stesa nella notte: proiettili in due appartamenti

Una “stesa” è stata portata a termine, sabato notte, ai Quartieri Spagnoli. A riportare la notizia è il Mattino. L'allarme è stato dato verso mezzogiorno: i carabinieri, sul posto, hanno recuperato due ogive, entrate una in un appartamento al primo piano, l'altra in uno al secondo.

Le case, in via d'Engenio, sono rispettivamente abitate da un pregiudicato per furto, rissa e contraffazione, e da un uomo con precedenti per resistenza a pubblico ufficiale. Secondo gli inquirenti, nessuno dei due è legato alla malavita organizzata.

In strada non sono stati recuperati bossoli. Si indaga per capire quale fosse l'obiettivo del raid.