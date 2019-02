Stesa nella notte ai Tribunali: esplosi nove colpi di pistola

Due persone a bordo di uno scooter hanno sparato nove colpi di arma da fuoco nella notte a Napoli nei quartieri spagnoli. È accaduto intorno alle 2 tra piazzetta San Gaetano e vico dei Giganti, nella zona dei Tribunali.

Secondo quanto riportano le forze dell'ordine che stanno indagando sull'episodio, non si sarebbero registrati danni a palazzi o auto in quel momento in transito o in sosta, né tantomeno nessuno sarebbe rimasto ferito.

Le indagini

Nessuna conseguenza, quindi, ma l'episodio resta allarmante ed è ovviamente all'attenzione dalle forze dell'ordine. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia Napoli-Centro che dovranno identificare i due e risalire anche al motivo del gesto. Si indaga negli ambienti criminali del centro storico in fermento negli ultimi mesi e autori di atti eclatanti come la bomba alla pizzeria di Gino Sorbillo.