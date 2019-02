I Sequino erano pronti ad una stesa: materiale scoperto e sequestrato dai carabinieri

Nella zona della Sanità carabinieri hanno sequestrato del materiale che sarebbe stato con ogni probabilità utilizzato per una stesa di camorra.

La scoperta è avvenuta in via Santa Maria Antesaecula, zona sotto l'influenza dei Sequino, lo stesso clan colpito lunedì scorso da due ordinanze di custodia cautelare che hanno portato in carcere più di 30 presunti affiliati.

I carabinieri della stazione Stella hanno perquisito un condominio. In una mansarda di uso comune, liberamente accessibile, erano nascoste tra vecchi e impolverati mobili delle buste. In una c'era un berretto antischegge, nell'altra due giubbetti antiproiettile. Il berretto era un normale cappellino da baseball, imbottito però con sacchettini di sabbia per renderlo resistente ad eventuali schegge causate da spari.

All'esterno dell'edificio i militari hanno poi trovato, nell'intercapedine di un muro - rifletteva la luce delle loro torce - alcune cartucce. Si trattava di due sacchetti contenenti 12 calibro 9x21 e 8 calibro 7,65.