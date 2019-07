Rione Sanità, nuova stesa nella notte

Nuovo raid nella notte nel rione Sanità. Dopo gli spari del giorno precedente, ancora una stesa nel rione ed in particolare in vico Miracoli, intorno alle 3.30.

Preoccupati i residenti che hanno udito gli spari. Trovato dalle forze dell'ordine un bossolo di una pistola semiautomatica nel vico e due in una strada adiacente.

Indagini in corso per risalire ai colpevoli.

Le stese continuano

'E ritornata la violenza nel Centro storico di Napoli. Forse, non se n'è mai andata. Le stese continuano e sono fatte da ragazzi giovani che hanno occupato il posto vacante lasciato dai big della camorra ma verranno arrestati e torneranno in carcere". Lo ha detto stamattina in diretta a 'Barba&Capelli', in onda su Radio Crc, Ivo Poggiani, Presidente della III Municipalità di Napoli. "Non ci è scappato il morto per poco. Quando li si chiama topi di fogna li si nobilita, anche. Mentre sparano, riescono a rubare un motorino lasciato per terra da un ragazzino impaurito. Faccio un invito a questi ragazzetti - aggiunge Poggiani -perché un lavoro di 200/300 euro glielo trovo io. La situazione è fuori controllo perché anche ieri sera mentre guardavo la tv mi hanno chiamato e confermato che c'erano degli scooter con caschi integrali in giro per il rione".