Due stese nella Sanità, un proiettile attraversa una vettura parcheggiata

Sono due le 'stese' avvenute ieri nel rione Sanità. Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi in via Santa Maria Antesaecula, nei pressi della casa natale di Totò. Mentre i poliziotti cercavano i bossoli (che non sono stati trovati), un'altra segnalazione ha portato gli agenti nella zona dei Miracoli. Anche qui colpi d'arma da fuoco: in questo caso un'ogiva è stata ritrovata all'interno di una automobile parcheggiata. Il proiettile ha rotto il lunotto, attraversato la vettura, perforato il sediolino lato passeggero ed è stato rinvenuto nell'abitacolo.



Indaga la squadra mobile.