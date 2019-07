Stesa a San Pietro a Patierno: spari in serata

Colpi di pistola hanno spaventato il quartiere di San Pietro a Patierno a Napoli. I cittadini hanno udito chiaramente dei colpi d'arma da fuoco a viale IV aprile. Si tratta di una zona residenziale del quartiere a nord di Napoli. Potrebbe essersi trattato dell'ennesima stesa in città ma si attendono le indagini delle forze dell'ordine per averne certezza.

Le indagini

Fortunatamente non ci sono segnalazioni di persone ferite. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli che sta conducendo le indagini. Si cercano bossoli per provare a risalire alle armi utilizzate nel corso del raid. L'ultimo caso di stese in città si era avuto poco meno di un mese fa nel rione San Gaetano. Seguì all'esplosione di una bomba carta.