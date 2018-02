'Stesa' notturna a San Giovanni, esplosi quasi trenta colpi. Nessun ferito

A Napoli riesplode il terrore 'stese', le violente "passeggiate criminali" in cui, per rimarcare la dominazione mafiosa su un territorio, gruppi di affiliati circolano a bordo di scooter sparando colpi di pistola ad altezza uomo. Ieri notte due episodi: nei Quartieri Spagnoli, dove un colpo ha raggiunto un tubo del gas provocando un incendio, e a San Giovanni a Teduccio. Nel quartiere di Napoli Est, in via Ravello, un uomo ha allertato le forze dell'ordine per segnalare una 'stesa' in corso. Uno dei proiettili esplosi aveva appena raggiunto, frantumandolo, il vetro della finestra del suo appartamento, all'una di notte.



Sul posto sono arrivati i poliziotti, che hanno contato, dopo i rilievi, 26 bossoli calibro 9x19 sul manto stradale. Non risultano feriti e la ricostruzione pare difficile, non essendoci in zona telecamere di videosorveglianza.