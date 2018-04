Stesa a Ponticelli: polizia ritrova sei bossoli

Sei bossoli di proiettile sono stati ritrovati nel rione Conocal a Ponticelli. La polizia li ha recuperati oggi pomeriggio lungo via Mario Palermo. Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato locale insieme agli uomini della scientifica per repertare i bossoli. Probabilmente i colpi di pistola sono stati esplosi contro uno dei palazzi della strada. L'intero rione è noto alle forze dell'ordine come uno dei più attivi per lo spaccio di stupefacenti nell'area orientale di Napoli.

I bossoli sono stati sequestrati per essere comparati e stabilire se la stessa arma sia stata utilizzata per eseguire altri raid. L'ultimo risale allo scorso dicembre quando venne gambizzato un 19enne, figlio di un detenuto ritenuto vicino al clan Di Micco.