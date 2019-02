Stesa in via Tribunali, il presidente della Municipalità: "Centro storico in mano ai criminali"

"Il centro storico di Napoli è in mano a bande criminali": così Giampiero Perrella, presidente della quarta Municipalità napoletana (centro storico-zona industriale) commenta l'esplosione di alcuni colpi d'arma da fuoco avvenuta durante la notte in via Tribunali, all'esterno della storica pizzeria Di Matteo. "Da tempo l'intero quartiere è preda di questi atti criminali. La camorra ancora una volta sta sfidando lo Stato e io pretendo sicurezza per i miei concittadini", spiega Perrella.

"Non si puòcontinuare a sparare per strada come in un far west, noi chiediamo telecamere e una presenza maggiore di pattuglie anche di notte", conclude il presidente della quarta Municipalità Giampiero Perrella.