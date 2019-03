Paura in piazza Trieste e Trento, colpi di pistola indirizzati a due bar

Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi questa notte, alle 2 circa, in piazza Trieste e Trento, nel cuore del centro antico di Napoli, a pochi passi dalla fontana dal carciofo. Colpite l'installazione di due noti bar in piazza, due attività diverse ma i cui locali sono attigui e divisi da un'installazione in vetro. L'installazione in vetro colpita non è crollata ma ha riportato seri danni. Sul posto c'è la polizia scientifica: recuperate tre ogive a terra.