Stesa nel centro storico all'alba: 10 colpi di pistola

Sono trascorsi solo sette giorni dall'inizio dell'anno e già è tempo per la prima stesa nel cuore di Napoli. Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi all'alba in via Arte della Lana, nel centro storico. Si tratta molto probabilmente di una "stesa", azione armata con colpi di pistola sparati in aria per affermare il predominio criminale su un territorio. Intorno alle 6, secondo quanto ricostruito dai carabinieri allertati da alcuni residenti, più persone a bordo di almeno due scooter sono giunte sul posto e hanno esploso circa 10 colpi con una pistola semiautomatica.

Il primo raid dell'anno

Si tratta del primo raid del genere da inizio anno. Le indagini dei carabinieri faranno luce anche sul "destinatario" dell'azione intimidatoria, probabilmente un uomo legato alla criminalità organizzata residente proprio in quella zona. Tutte le ipoteesi investigative restano sul campo. I militari prroveranno a cercare delle immagini da eventuali telecamere di sorveglianza installate nella zona.