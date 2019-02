Stesa a Brusciano, il Sindaco convoca Consiglio Comunale all'aperto

"Per le strade del centro storico di Brusciano si è consumato l’ennesimo atto criminale. Fortunatamente durante la sparatoria non è rimasto ferito nessuno, ma posso dire che per la prima volta ho riscontrato massima collaborazione tra istituzione, forze dell’ordine e cittadini. Questo è un segnale che lascia ben sperare. Le stese non ci fermeranno. Per questo confermo, con ancora più determinazione, che il Consiglio Comunale straordinario sui luoghi dell’aggressione di qualche settimana fa, che ha coinvolto me e alcuni esponenti della mia maggioranza, si farà». Così il sindaco di Brusciano Giuseppe Montanile, in una nota, ha confermato la convocazione del Consiglio Comunale per sabato 2 marzo in un'area pubblica all’aperto, in via Giovanni Falcone.

"Appena appresa la notizia della stesa - prosegue il Sindaco Montanile - mi sono recato sul posto assieme ai vigili urbani e ho chiamato personalmente i carabinieri. Nell’attesa ho tranquillizzato i passanti e parlato con i presenti. Grazie all’ausilio delle telecamere di sorveglianza che monitorano le vie del centro sarà possibile ricostruire più facilmente quanto accaduto. Spero che le indagini dei carabinieri, con l’ausilio della polizia municipale e con la massima disponibilità delle istituzioni che rappresento, ci conducano alla verità".

Sul Consiglio Comunale, con all’ordine del giorno sicurezza, legalità e criminalità, Montanile ha aggiunto: "La mia decisione non è un atto di coraggio, ma è semplicemente la risposta più adeguata che un buon amministratore possa dare alla sua comunità. Ho invitato non solo tutti i bruscianesi a partecipare ma il mio invito è esteso ai consiglieri regionali, rappresentanti delle istituzioni, della chiesa e della società civile e a tutti gli amministratori dei comuni limitrofi, che come me vivono ogni giorno problematiche relative alla sicurezza dei loro territori".