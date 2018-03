Picchiava la convivente da due anni: lei non aveva mai denunciato

Ieri sera i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno bloccato e arrestato per maltrattamenti un 63enne del quartiere Stella che aveva da poco aggredito in casa la convivente 43enne. Poi si era allontanato come se niente fosse ma è stato bloccato in strada nei pressi di Calata Capodichino e arrestato. Le violenze e le minacce si ripetevano da due anni ma mai erano stati denunciati. Dopo le formalità è stato tradotto in carcere.

La donna è stata affidata ai medici del pronto soccorso del San Giovanni Bosco che le hanno medicato lesioni giudicate guaribili in 25 giorni.