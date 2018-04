Paura per Stefano De Martino, narcos crivellato di colpi nell'albergo in cui dormiva

Pasqua di paura per Stefano De Martino. Come riportato dalla rivista Spy che sarà in edicola da venerdì 6 aprile, nell'albergo in cui alloggia per il suo lavoro da inviato de “L'Isola dei Famosi” è stato assassinato un uomo.

La vittima si chiamava Angel Martinez Nunez, detto “El Caballo Loco”, ed era il boss dell'omonimo cartello del narcotraffico centroamericano. A togliergli la vita, nella sua camera, sono stati due killer.

L'hotel, dove oltre a Stefano De Martino alloggia l'intera produzione del noto reality, si trova nel municipio di Jutiapa in Honduras. Diciannove i colpi sparati contro il boss, morto sul colpo. I killer sono fuggiti approfittando del panico che si era creato nella struttura ricettiva. Illesi i membri della produzione de L'Isola, che poi hanno partecipato alla registrazione del reality che non ha subito ritardi.